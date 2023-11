Lavori sulla SS163 Amalfitana: la replica dell'Anas "Posti in atto tutti gli accorgimenti per limitare i disagi"

L'Anas ha replica in una nota alle critiche sui lavori in atto sull'Amalfitana e il traffico che inevitabilmente ha avuto ripercussioni sui cittadini e gli imprenditori. Di seguito il testo integrale.

"Con riferimento all’intervento in corso sul costone roccioso attiguo al km 25,300 della SS163 “Amalfitana”, a Conca dei Marini (SA), Anas ribadisce quanto già espresso con diverse comunicazioni relative all’esecuzione delle lavorazioni.

Nel ricordare che tali attività di messa in sicurezza non sono di diretta competenza, ma vengono eseguite a salvaguardia della sottostante circolazione in danno a Terzi, Anas ha posto in atto tutti gli accorgimenti finalizzati a limitare i disagi ed in particolare:

- ha posticipato l’esecuzione dei lavori al periodo autunnale, salvaguardando quello estivo, eseguendo, nell’attesa, degli interventi “tampone”;

- ha attivato la chiusura della statale per fasce orarie (e non H24), evitando gli orari di punta;

- ha attivato uno specifico servizio di guardiania finalizzato a garantire il rispetto dell’Ordinanza di chiusura e la sicurezza del personale operativo;

- ha interrotto le lavorazioni in concomitanza del ponte di Ognissanti, come richiesto dal Territorio.

Inoltre, nell’ottica della esecuzione di un intervento non più differibile, ha attivato tutti i necessari confronti con Enti ed Istituzioni del Territorio quali, in particolare, i Sindaci di Praiano e Conca dei Marini ed il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi, oltre alle Forze dell’Ordine competenti, valutando, per l’appunto, una modalità di cantiere che, di fatto, limita l’esecuzione dei lavori a meno di sei ore al giorno (considerati i tempi di attivazione della chiusura / apertura) a scapito della durata complessiva del cantiere, anche in considerazione del fatto che le attività – per la loro natura tecnica – non possono essere eseguite con meteo avverso o in orario notturno.