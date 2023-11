Cultura, Iannone: grazie al ministro Sangiuliano per la visita a Buccino "Dimostra vero amore e attenzione per la provincia di Salerno"

“Il Ministro Sangiuliano dimostra vero amore ed attenzione particolare per la provincia di Salerno. Solo pochi giorni fa a Nocera Superiore e San Cipriano Picentino, oggi al Museo Archeologico di Volcei “Marcello Gigante”. Non c’è periferia per la cultura e la nostra storia viene esaltata da questa attenzione istituzionale. Mentre la Regione Campania è completamente latitante da otto anni, il Governo Nazionale dimostra che è consapevole di quanto sia importante l’identità del nostro territorio nel racconto di quella Super potenza culturale che è l’Italia. Buccino, l’antica Volcei finalmente riceve una meritata ribalta. Grazie Ministro”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.