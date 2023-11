Cani randagi a Baronissi: il Comune realizza un recinto per accalappiarli L'obiettivo è contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai cittadini

Il Comune di Baronissi e il servizio veterinario dell’Asl provano a correre ai ripari e trovare una soluzione contro il fenomeno del randagismo. Pià volte, sul territorio comunale, è infatti stata segnalata la presenza di cani che, in alcuni casi, hanno anche aggredito qualche cittadino, compresi dei bambini.

L'amministrazione ha quindi deciso di realizzare e far installare un recinto, nei pressi di Piazza Nassiva in zona Cariti, per catturare dei cani randagi che in queste ultime settimane hanno creato non pochi problemi ai residenti.

L'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Gianfranco Valiante, ha intenzione di catturare gli animali per poi curarli e affidarli, così da garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Il comandante Tolino: Necessario tutelare la sicurezza dei cittadini

"A seguito di varie segnalazioni sulla presenza di un gruppo di randagi - afferma il comandante della polizia locale, Francesco Tolino - e sembra ci siano state anche delle aggressioni pure ai bambini, vogliamo dare una risposta immediata. Abbiamo organizzato, con il servizio veterinario di Salerno e Napoli, un'attività per contenere il fenomeno attraverso la collocazione di un recinto, che rappresenta un sistema sperimentale di cattura di animali".

Una decisione che ha però sollevato alcune polemiche da parte degli animalisti: "Quando c'è una situazione di rischio l'istituzione deve intervenire e per questo stiamo intervenendo e chiediamo la collaborazione dei cittadini e degli ambientalisti, nessuno vuole fare male agli animali. Ma agiamo nel pieno delle azioni egittime e legali per tutelare al massimo gli animali ma ovviamente contenendo la loro azione e riportandoli dove possono stare e stare bene, salvaguardando soprattutto l'integrità e sicurezza dei cittadini'", conclude il comandante Tolino.