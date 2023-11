Sarno sempre più green: a breve 10 punti di ricarica per auto elettriche "L’offerta di tali mezzi sul mercato è in continua crescita e questo è un bene per l’ambiente"

La Città di Sarno diventa sempre più green: a breve saranno installati 10 punti di ricarica per auto elettriche. A breve la Enel X Way Italia installerà 10 colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle seguenti zone della città: parcheggio Giudice di Pace, parcheggio ex Ragioneria, parcheggio Via Roma, Via Sarno-Palma, Piazza Garibaldi, stazione Ferrovie dello Stato, stadio "Felice Squitieri", Cimitero, Area Pip, Via Lavorate Centro.

Prosegue l’iniziativa di mobilità green promossa dall’Amministrazione Comunale, che intende garantire sempre più servizi al cittadino, valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, utilizzando tecnologie innovative in tema di mobilità sostenibile e dotando il territorio comunale di una rete di infrastrutture di ricarica al fine di rispondere alla sempre crescente domanda di veicoli elettrici.

"Infatti l’offerta di tali mezzi sul mercato è in continua e rapida crescita e questo è un bene per l’ambiente e per il nostro futuro. - sottolineano dall'amministrazione - Per questo è necessario agevolare la ricarica dei mezzi dando un segnale preciso: l’auto elettrica non è una opportunità per il futuro, ma una realtà di oggi che tutti possiamo utilizzare".