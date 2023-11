Fos di Battipaglia: oggi incontro e presidio al ministero a Roma A rischio il futuro occupazionale di più di 300 lavoratori più indotto

Questo pomeriggio, a partire dalle 15, a Roma davanti la sede del ministero dell'Industria e del Made in Italy, si terrà il presidio dei lavoratori della Fos Prysmian di Battipaglia. Contemporaneamente al ministero si svolgerà l'incontro tra le istituzioni, l'azienda e i sindacati di categoria per aprire un confronto sulla crisi dell'azienda. L'attuale contesto tecnico dei bandi per la digitalizzazione, spiega una nota della Filctem-Cgil nazionale, "non consente a Prysmian di essere competitiva lasciando campo libero alla fibra ottica proveniente da Cina e India che così monopolizzano il mercato e rendono impossibile vendere in Italia la fibra prodotta nel sito campano. Questo contesto ha provocato il ricorso alla cassa integrazione a zero ore e dato il via alla vertenza".

La sigla sindacale ricorda, inoltre, che "la tensione sociale riguardo questa vertenza è molto alta e rischia di complicarsi ulteriormente per la ventilata volontà di Prysmian di procedere con la vendita dello stabilimento ad altra azienda multinazionale che segnerà la fine della produzione di fibra ottica da azienda italiana, ponendo forti interrogativi sulla continuità produttiva del sito, pregiudicando il futuro occupazionale di più di 300 lavoratori più indotto, contesto sul quale abbiamo già informato la Prefettura e tutte le istituzioni locali e Regionali".