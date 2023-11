Studenti in piazza a Sarno, Aliberti(NM): Accanto a loro. Faremo la nostra parte "Pronti a sostenere la loro battaglia e a fare la nostra parte per restituire dignità alla scuola"

“Le scuole dovrebbero essere un posto sacro per gli studenti, dovrebbe essere garantita loro la sicurezza ed è inaccettabile che ad oggi gli studenti debbano scendere in piazza per rivendicare i loro diritti”. Così l’avvocato Maria Rosaria Aliberti, coordinatore Cittadino di Noi Moderati Sarno in merito alla protesta di domani quando scenderanno in piazza per chiedere un impegno concreto all’amministrazione comunale sul tema dell’edilizia scolastica e dei trasporti.

“Tanti sono i disagi che sono costretti a vivere gli studenti, tra trasporto pubblico inefficiente e istituti scolastici che cadono a pezzi: finestre che crollano, intonaco e laterizi che si staccano, bagni rotti, allagamenti, muffe e freddo sono solo alcune delle problematiche evidenziate.

“Come Noi Moderati rinnoviamo il nostro impegno a favore degli alunni di tutti gli istituti scolastici, siamo pronti a sostenere la loro battaglia e a fare la nostra parte per restituire dignità alla scuola - ha aggiunto la Aliberti - non si può parlare ancora di spazi ridotti e studenti costretti a sospendere le attività in laboratorio perché quei luoghi devono essere adibiti ad aule. La Provincia avrebbe avuto il sacrosanto dovere di intervenire già molti mesi fa, ma nulla è cambiato; le dichiarazioni di volontà del nuovo Presidente sono rimaste mere enunciazioni elettorali . Noi Moderati faremo la nostra parte, sarà questo uno dei temi principali che porteremo avanti con la prossima amministrazione comunale. Saremo sempre dalla parte di chi oggi non ha voce, di chi non riesce a vedersi garantiti i propri diritti, degli ultimi, perché, e non ci stanchiamo mai di ripeterlo, siamo per la politica del fare Le enunciazioni di volontà e i proclami li lasciamo a chi si ricorda di questi territori solo in campagna elettorale“.