Palazzetto dello sport a Montecorvino Rovella: al via i lavori La struttura è finanziata con fondi del Pnrr per quattro milioni e 150mila euro

È stato inaugurato questa mattina il cantiere dei lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di via Pace a Montecorvino Rovella.

La struttura, finanziata con fondi del Pnrr per quattro milioni e 150mila euro, diventerà un polo di riferimento per manifestazioni nazionali ed internazionali delle discipline paralimpiche.

Fondamentale, ai fini della predisposizione del progetto, è stata la grande sinergia con la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (Fipic).

Ad inaugurare il cantiere questa mattina il sindaco, Martino D’Onofrio, il consigliere delegato allo sport, Pino Farabella, l’assessore Milena Salvatore, il consigliere Gaetano Citro ed il presidente di Fipic, Ferdinando Zappile.

«Questa – ha spiegato il sindaco D’Onofrio – è la più grande opera messa in campo dall’amministrazione comunale da me guidata. Con grande impegno e forza di volontà siamo riusciti a portare a casa questo finanziamento che ci permetterà di riqualificare un’area della nostra città e di diventare punto di riferimento per lo sport paralimpico e non sul territorio regionale campano».

«Con l’inizio dei lavori si chiude la prima fase di predisposizione del progetto ed ottenimento del finanziamento. Quella che inizia ora è invece la fase di realizzazione dell’opera, per la quale abbiamo già ricevuto tutti i nulla osta previsti dalla legge. Mai in passato si era riusciti a ricevere fondi così cospicui in ambito sportivo. Un ringraziamento particolare va rivolto alla Fipic, tassello importante per l’ottenimento del finanziamento, che ha sposato con entusiasmo la nostra proposta progettuale» ha concluso il delegato allo sport Farabella.