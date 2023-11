E’ di Nocera Inferiore il nuovo comandante alla tenenza della Finanza di Auronzo Il luogotenente Antonio Cerbino Tedesco subentra al luogotenente carica speciale Massimo Stefani

Avvicendamento al comando della tenenza della Guardia di Finanza di Auronzo di Cadore. Il luogotenente Antonio Cerbino Tedesco subentra al luogotenente carica speciale Massimo Stefani, che ha retto il comando per tre anni e ha lasciato per il raggiungimento dell’età pensionabile.



Il luogotenente Antonio Cerbino Tedesco, proveniente dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, di 45 anni, è originario di Nocera Inferiore (SA). Laureato in scienze dell’economia, vanta una vasta esperienza professionale acquisita attraverso numerosi incarichi operativi in diversi ambiti territoriali.



Il comandante provinciale di Belluno, il colonnello Dario Guarino, ha espresso il suo vivo apprezzamento nei confronti del luogotenente carica speciale Stefani per l’intensa e proficua attività di servizio svolta. Il colonnello Guarino ha formulato al nuovo comandante i migliori auguri per i futuri ed importanti impegni professionali a cui è stato chiamato.