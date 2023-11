Un anno dall’alluvione ad Agropoli: dalla Regione 1 milione di euro per i danni Il sindaco: L'impegno prosegue per porre rimedio alle diverse criticità presenti sul territorio

E’ trascorso un anno dall’alluvione del 19 novembre 2022 che colpì il rione Moio ad Agropoli.

Un disastroso evento che ha messo in ginocchio la comunità e il comune del Cilento. A 12 mesi da quell'episodio resta ancora da fare per riportare alla normalità le vite dei cittadini. Tantissimi i danni registrati.



"È trascorso un anno esatto da quei terribili momenti che misero in ginocchio la nostra città dove mai si era assistito ad eventi atmosferici di quelle proporzioni. - ricorda il primo cittadino Mutalipassi - Diversi i danni causati in numerose aree del territorio, nella maggioranza dei casi, risolti; altri che attendono risoluzione in quanto di particolare complessità".

"La buona notizia è che la Regione Campania, con provvedimento di giunta di fine ottobre scorso ha stanziato 6 milioni di euro per le aree colpite dagli eventi calamitosi del 19 e 22 novembre 2022. Di questi, 1 milione di euro andrà ad Agropoli e servirà per i ristori dei concittadini che hanno subito danni. - annuncia il sindaco - L'impegno prosegue per porre rimedio alle diverse criticità presenti sul territorio affinché fatti come quelli di un anno fa non si ripetano più".