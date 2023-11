Montecorvino Rovella ospita le celebrazioni della Virgo Fidelis La cerimonia si è tenuta nel santuario della Madonna dell'Eterno

Il santuario della Madonna dell'Eterno di Montecorvino Rovella ha ospitato le celebrazioni della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. A partecipare i sindaci del territorio, una delegazione dell’Arma dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia, degli agenti della Polizia Municipale e dell'associazione nazionale Carabinieri. L'atmosfera solenne del luogo ha dato ancora maggiore significato alla serata, trasformandola in un tributo sentito alla dedizione e al sacrificio quotidiano delle forze dell'ordine.

"È stato un onore per noi – ha sottolineato il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio - ospitare questo evento, che ha reso tangibile ed ha rafforzato il legame profondo tra la comunità e coloro che si impegnano per la nostra sicurezza. Un ringraziamento speciale voglio rivolgerlo al capitano Samuele Bileti, comandante della compagnia di Battipaglia, al maresciallo Francesco Grimaldi, comandante della stazione carabinieri di Montecorvino Rovella, ed alla sezione di Montecorvino Rovella dell'associazione Carabinieri per aver reso possibile tutto ciò. Insieme, continueremo a coltivare valori di solidarietà e gratitudine".