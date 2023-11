Salvaguardia idraulica del Rio Sguazzatorio: incontro in Regione Illustrato il primo stralcio del progetto, la soddisfazione del sindaco Aliberti

Questa mattina, presso gli Uffici della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti ha partecipato ad una riunione convocata dal Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. All'ordine del giorno l'illustrazione del primo stralcio del progetto finalizzato al ripristino della funzionalità idraulica del Rio Sguazzatorio.

La soddisfazione del primo cittadino

“Una strepitosa conquista – ha dichiarato il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti - quella di stamattina partita fin dalle prime settimane del mio insediamento: invitati presso gli uffici della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania per un incontro con il Vice Presidente Bonavitacola ci è stato presentato l'intervento in esecuzione di dragaggio del Rio Sguazzatorio, dall'incrocio di Scafati con il piccolo Sarno fino al Controfosso destro. Il progetto partirà a marzo, non sarà un dragaggio tradizionale, ma una vera e propria opera divisa in sei aree cantiere".

Il primo cittadino ha poi spiegato i dettagli:

"Avverrà attraverso ture in grado di ridurre la portata dell'acqua per poter lavorare all'interno del letto. Un chilometro e 400 metri di percorso per circa cinque mesi complessivi di lavoro. Saranno portati via sedimenti per un metro di spessore, pari a circa 8000 metri cubi di materiale, il cui smaltimento sarà affidato a ditte esterne. Un grande lavoro che, unitamente al dragaggio del tratto dalla Ciampa allo Stramazzo per 600 metri dell'Alveo comune nocerino, che verrà intensificato nelle prossime ore, servirà a migliorare il trasporto idraulico evitando l'esondazione anche in caso di piogge meno intense. Si va avanti un pezzo alla volta, consapevoli che la risoluzione definitiva si potrà avere solo con il completamento di un'opera più ampia come l'ex Progetto Grande Sarno. Noi, come sempre, saremo vigili e attenti sull'andamento dei lavori”.