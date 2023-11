Controlli ambientali, un protocollo d'intesa tra il comune di Pertosa e la GAI La Guardia Agroforestale Italiana in prima linea per la tutela del territorio

Prevenzione degli illeciti ambientali, tutela del territorio e non solo. E' stato stipulato un protocollo d'intesa tra il comune di Pertosa e la Guardia Agroforestale Italiana ETS.

Presenti alla firma il Sindaco del comune Domenico Barba e il Presidente Nazionale dell'Ente Dr. Antonio D'Acunto, accompagnato dalla squadra di operatori G.A.I. competenti per territorio, diretti dal Dirigente Zonale Carmine Gentile.

Gli operatori saranno in prima linea per la tutela dei Giardini, dell'arredo urbano, del verde pubblico e dei boschi, tutela del patrimonio comunale, censimento delle discariche abusive consulenza in materia di tutela ambientale, relativamente ai rischi presenti sul territorio, con particolare riferimento al rischio di incendio boschivo e di dissesto idrogeologico.

Tra i compiti anche la creazione di corsi di tutela ambientale, con lezioni impartite da personale specializzato, sulle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza e di difesa ambientale, censimento di manufatti contenenti amianto, prevenzione di illeciti ambientali anche con l'ausilio di video camere.