Il comitato per il Sacrario Militare di Cava si prepara al Natale Il Sacrario Metelliano celebra la tradizionale cerimonia natalizia

Il comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni onorerà i caduti in guerra in occasione del Natale con una cerimonia natalizia. La cerimonia in suffragio dei caduti cavesi di tutte le guerre si terrà mercoledì 13 dicembre alle ore 18.00 presso la Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo e delle Anime del

Purgatorio al Corso Umberto I° di Cava de’ Tirreni. Il rito religioso sarà presieduto dal Cappellano Militare Capo don Claudio Mancusi. L'occasione della festa del Natale è particolarmente propizia per ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita per la difesa della Patria e dei valori in cui credevano. La loro memoria è infatti un patrimonio prezioso per la nostra comunità, che deve essere custodita e tramandata alle future generazioni.

“Vi invito tutti a partecipare alla nostra cerimonia natalizia, un'occasione preziosa per celebrare insieme il Natale e la nostra comunità - sottolinea Daniele Fasano presidente del Comitato per il Sacrario Militare di Cava – In occasione delle principali festività cristiane ricordiamo i caduti in guerra coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere i nostri valori e la nostra libertà. È quindi nostro dovere civile e morale onorare la loro memoria, affinché il loro sacrificio non sia dimenticato e affinché il mondo possa vivere in pace"