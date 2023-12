Adotta un cane, 300 euro l'anno a chi si prenderà cura dei randagi di Capaccio "Miglioriamo il benessere degli animali e abbattiamo i costi del randagismo a carico dei cittadini"

Un contributo di 300 euro annui, per tre anni, ai cittadini di Capaccio Paestum che adotteranno uno dei cani randagi di proprietà del Comune ricoverati nel canile convenzionato con l'Ente.

L'iniziativa del comune ciletano. La modulistica per presentare istanza di adozione, è disponibile sul sito web del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.sa.it – sezione “adotta un cane”.

"Riconosciamo, cioè, la funzione sociale e il senso di civiltà che derivano dalla presa in carico dei cani randagi da parte di privati cittadini dando loro un contributo che possa aiutarli nelle spese necessarie per il mantenimento dell’animale. In questo modo, oltre a migliorare il benessere degli animali, abbattiamo i costi del randagismo a carico della collettività", le parole del sindaco Alfieri.