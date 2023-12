Controlli antibracconaggio a Contursi Terme: scoperte due carcasse di cinghiali Il ritrovamento degli operatori dell'Accademia Kronos a poche centinaia di metri dalla SS91

Nuovi controlli antibracconaggio in provincia di Salerno, prosegue l’impegno dell’Associazione Accademia Kronos. L’ennesima operazione si è attivata dopo alcune segnalazioni in merito a delle persone in esercizio di caccia in una battuta al cinghiale, a poche centinaia di metri dalla SS91 in località Tempa San Nicola, a Contursi Terme.

"Un episodio molto grave se si considera l’estrema vicinanza ad una pubblica strada", sottolinea il personale Accademia Kronos intervenuto sul posto e supportato da agenti del Nucleo di Vigilanza venatoria dell’Associazione Libera Caccia Sezione di Salerno.

Gli operatori, giusti sul luogo, hanno scoperto due carcasse di cinghiali, di cui una femmina adulta ed un giovane suinetto maschio, abbattuti con l’ausilio di una carabina, un’arma la cui ogive possono raggiungere anche tre chilometri di distanza.

Dopo i primi accertamenti, sul posto sono state notate e identificate due persone. Controllate anche delle armi da caccia e munizionamento.

Il personale ha poi allertato il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario di Eboli che ha prontamente inviato sul posto il medico reperibile al fine di poter procedere alla ispezione delle carcasse ed al prelievo della milza, così come stabilito dal Piano di Sorveglianza Passiva.