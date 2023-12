Ladri in azione all'interno del Circolo Legambiente Paestum: 3 raid in 3 giorni Ignoti hanno bucato un muro e si sono introdotti, ancora una volta, all'interno della sede

Ladri in azione all'interno del circolo di Legambiente di Paestum. Per la terza volta consecutiva, in tre giorni, ignoti si sono introdotti all'interno della sede dell’associazione ambientalista e nell’infopoint, situati lungo la fascia costiera.

Nei primi due episodi, dopo esser riusciti a bucare il muro, come denunciato dai rappresentanti del gruppo, i ladri hanno poi portato via diverse attrezzature, mettendo a soqquadro la sede a Torre di Mare. Nel corso dell'ultimo raid, invece, i ladri sono entrati dallo stesso buco che, nel frattempo, era stato chiuso, ma senza toccare niente, per poi uscire dalla finestra.

"A questo punto non sappiamo più cosa pensare", l'amaro commento del presidente del Circolo Legambiente Paestum, Pasquale Longo, che ha presentato regolare denuncia ai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo.