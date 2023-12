Medici di famiglia in pensione a Baronissi, l’appello del sindaco all’Asl Intanto è vicina la soluzione del servizio pediatria

Ancora pochi mesi e andranno in pensione, a Baronissi, cinque medici di famiglia. Due già dal primo gennaio; altri tre entro la metà del prossimo anno.

I pochi medici che rimarranno in servizio non hanno sufficiente capienza per accogliere tutti, condizione che costringerà i più a rivolgersi fuori comune. Una prospettiva preoccupante.

Appello del sindaco all'Asl

“Senza un pronto avvicendamento con i medici che presto andranno in pensione si rischia l'emergenza in città – evidenzia il sindaco Gianfranco Valiante – mi farò portavoce di queste istanze con l'ASL affinché vengano subito nominati nuovi medici. Il medico di famiglia rappresenta il baluardo del Servizio sanitario pubblico gratuito, costituisce la sanità di prossimità ed è importante che i tanti che andranno in pensione di qui a pochi mesi vengano quanto prima rimpiazzati”.

Intanto è vicina la soluzione del servizio pediatria

Il Distretto Sanitario 67 ha proceduto alla contrattualizzazione della nuova pediatra dopo l’improvviso vuoto determinato lo scorso 30 settembre dal contemporaneo addio di due professionisti in carica, uno per quiescenza, l’altra per un improvviso e non previsto trasferimento. Nei giorni scorsi la firma del contratto della nuova dottoressa che entrerà in servizio il 15 gennaio.

“Anche qui abbiamo subito pesanti disagi – spiega Valiante - soprattutto le famiglie costrette a rivolgersi fuori sede per chiedere visita pediatrica. Un grazie all’Asl di Salerno e, in particolare, al direttore del distretto sanitario 67 Rocco Basile che ha accolto le nostre pressanti sollecitazioni. Auspichiamo che lo stesso avvenga anche per i medici di famiglia dove registriamo una situazione ancora più preoccupante”