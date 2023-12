Agropoli, al via la realizzazione di una nuova palazzina polifunzionale Gli interventi, per oltre 5 milioni di euro, sono finanziati con fondi PNRR

Questa mattina sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria i lavori della nuova Palazzina polifunzionale che sorgerà tra via Taverne e viale Lombardia, ad Agropoli.

Si tratta, come sottolineato dal sindaco Mutalipassi, di un'opera molto importante di “rigenerazione urbana” che prevede l'abbattimento delle strutture esistenti e la realizzazione di un immobile, di due piani da 1.500 mq più un piano interrato, che sarà destinato a servizi al fine di consentire il miglioramento degli stessi, in particolare dal punto di vista sociale e culturale.

Gli interventi, per oltre 5 milioni di euro, sono finanziati con fondi PNRR.

"La comunità, una volta completati i lavori, avrà a disposizione nuovi locali che permetteranno all’Ente anche di risparmiare notevolmente sulle spese di fitto per altri servizi presenti sul territorio, ad oggi ospitati in locali di privati quali l'INPS e l'Agenzia delle Entrate. - scrive il primo cittadino - Ringrazio l'assessore Emidio Cianciola e l'ufficio Lavori Pubblici per il lavoro svolto. Passo dopo passo continuiamo a migliorare Agropoli".