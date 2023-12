Manutenzione e più sicurezza ad Eboli: nuovi dossi a Corso Garibaldi Seguiranno il rifacimento della segnaletica e la sostituzione di pali divelti a causa di incidenti

Circolazione temporaneamente sospesa questa mattina in Corso Garibaldi ad Eboli per consentire la sostituzione dei dossi usurati e migliorare la sicurezza. Questo è il primo di vari interventi messi in programma in tema di sicurezza della circolazione.

«A questo intervento seguiranno il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e la sostituzione di pali e segnali divelti a causa di incidenti stradali. – ha spiegato l’Assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto - La messa in sicurezza della Città è tra le priorità dell'amministrazione che ha investito coi fondi dell’articolo 208 del Codice della strada per garantire più sicurezza ai pedoni ed alle auto. Sono piccoli interventi ma molto sentiti perché garantiscono una migliore qualità della vita ai cittadini»