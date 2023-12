Calendario "Ricicliamo 2024" a Cava: 422 i lavori realizzati dagli studenti Metellia Servizi rinnova il forte sodalizio con le realtà scolastiche: nove gli istituti coinvolti

Boom di lavori per “Riciclamiamo 2024”, il Calendario di Metellia Servizi dedicato alla raccolta differenziata e alla salvaguardia dell’Ambiente e realizzato dalla società in collaborazione con gli Istituti comprensivi e gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio cittadino. 422, tra lavori cartacei e digitali, e 9 storytelling sono stati presentati da 549 allievi dei 9 Istituti scolastici coinvolti, tra i quali sono stati selezionati i 13 utilizzati per la realizzazione della copertina e dei dodici mesi di “Riciclamiamo 2024”.

“Mascotte” del 2024, costante di tutto il calendario, è il “mondo cartoon”, realizzato da Luigi Abate, classe 1B, del Liceo Scientifico “A. Genoino”.

La giuria incaricata della selezione dei lavori ha, inoltre, assegnato 3 Menzioni speciali:

1. IC “Carducci–Trezza” – Frazione multimateriale – 3D Serena Della Monica

2. Liceo Scientifico “A. Genoino” – 1 B – Carta – Enrico Giannattasio

3. IC “S. Nicola” – 3 B – Secco indifferenziato – Aurora Apicella



Per Riciclamiamo 2024 confermata la sezione degli storytelling con la produzione da parte degli studenti degli Istituti partecipanti di “una storia”, con l’utilizzo di strumenti digitali, che attraverso la narrazione di un racconto ha affrontato la tematica assegnata nell’ambito del progetto. In questo modo si è mirato a stimolare creatività e partecipazione, a facilitare l’apprendimento e il lavoro di gruppo. Dei 9 storytelling pervenuti è stata stilata una graduatoria, con un ex aequo al secondo posto, con proiezione dei vincitori nel corso della conferenza stampa di presentazione del Calendario 2024.

Le dichiarazioni

“Ogni anno la Metellia Servizi, attraverso questa significativa manifestazione, – ha affermato il Sindaco Servalli – rinnova il forte sodalizio con le realtà scolastiche, colonne portanti della nostra comunità, mettendo al centro centinaia di ragazze e ragazzi cavesi e non, che attraverso la creatività, dimostrano attenzione e rispetto per l’ambiente, ma anche la volontà di partecipare concretamente e in prima persona al dibattito e alle iniziative su questo tema di grande attualità. Un appuntamento di fine anno che conferma e rafforza un ruolo attivo della Società in house del Comune sul territorio che si concretizza non solo attraverso il calendario «Riciclamiamo», ma attraverso tutte le progettualità e le iniziative che Metellia Servizi mette in campo nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado della nostra Città”.

“Il progetto del calendario, che si rinnova ormai da 6 anni, – ha dichiarato l’Amministratore unico della Metellia Servizi, Giovanni Muoio –ha tra i suoi cardini il principio secondo il quale le giovani generazioni devono essere al centro del modello di sviluppo della società, il loro benessere, insieme a quello della comunità, l’inviolabilità dei loro diritti, così come l’esercizio di questi diritti, devono rappresentare lo scopo da perseguire. Ed è per questo che nella cornice di «Riciclamiamo» abbiamo voluto creare uno spazio in cui i giovani possano far sentire la propria voce, diventando portatori di messaggi positivi per l’ambiente, dando il buon esempio ed «influenzando» positivamente la comunità che li circonda, divenendo, come è giusto che sia e come è loro diritto, non mero oggetto delle politiche ambientali, ma soggetti attivi. La qualità e la quantità dei lavori pervenuti, oltre che la longevità del progetto a cui le strutture scolastiche cittadine partecipano sempre con entusiasmo, dimostrano la validità del format di «Riciclamiamo»”.