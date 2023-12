Pisciottana, firmato il contratto di appalto dei lavori di ripristino Il presidente della provincia di Salerno Alfieri: Passo importante per un’opera attesa e necessaria

Firmato il contratto per la realizzazione dei “Lavori di ripristino e consolidamento della variante alla SR ex la ex SS 447 di Palinuro, per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta” per l’importo complessivo di 20.500.000,00 euro.

“Un passo importante – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri – per un’opera attesa e necessaria. Parliamo di un intervento particolarmente complesso che ricade nel Comune di Pisciotta al confine con quello di Ascea, cioè della variante agli oltre tre km di frana dell’ex SS 447 in località Rizzico che ha causato e causa disagi enormi. Nello specifico il tracciato stradale oggetto dei lavori è lungo 3.5 chilometri: comprende 4 viadotti, da completare, 1 viadotto, da realizzare ex novo, 1 galleria.”