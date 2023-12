M5S: De Caro Rappresentante del gruppo territoriale di Mercato San Severino Villani: "Un significativo passaggio di democrazia diretta e partecipata"

"Carichi di passione ed entusiasmo, gli iscritti del MoVimento 5 Stelle di Mercato San Severino hanno costituito il Gruppo Territoriale ufficiale. Strumento questo con cui il M5S guidato da Giuseppe Conte favorisce e promuove la partecipazione attiva degli iscritti alla vita politica del proprio paese, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti. Ieri sera, alla presenza della Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno on. Virginia Villani - è stato eletto Alfredo De Caro Rappresentante del Gruppo Territoriale. A lui spetterà il compito di organizzare i lavori, creare spazi di confronto con gli eletti del territorio e rapportarsi con gli organi nazionali del M5S.

“L’elezione di Alfredo De Caro è stato un significativo passaggio di democrazia diretta e partecipata, un momento, e non sarà l’unico nel capoluogo, che intercetta l’anima movimentista che ci ha visto protagonisti della politica italiana. Puntiamo a riavvicinare i cittadini alla partecipazione diretta e a dare rappresentanza a chi vuole una svolta reale rispetto alle politiche degli ultimi anni”.

“Ripartiamo dal basso – ha commentato il rappresentante De Caro – ma portando con noi nel Gruppo Territoriale tutto quello che è stato fatto in passato dai nostri portavoce. Vogliamo tracciare una netta distinzione tra il nostro modo di fare politica e l’attuale amministrazione per riportare la città di Mercato San Severino al ruolo che merita e con un’attenzione autentica ai bisogni dei cittadini. Lo faremo ripartendo da tutte le idee e le proposte del M5S che non sono state realizzate e lo faremo, in maniera collegiale, come gruppo territoriale di Mercato San Severino”.

Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di mettersi in gioco, siamo convinti che continueremo questo percorso già nelle prossime settimane con la nomina di tutte le figure previste dal nostro regolamento. Per poter partecipare attivamente al Gruppo Territoriale è necessario essere iscritti al MoVimento 5 Stelle.