Pontecagnano Faiano, Anna De Sio è la coordinatrice di Noi Moderati "Lavoreremo per tutelare i nostri territori e per rafforzare il nostro progetto politico"

Continua il radicamento di Noi Moderati sul territorio provinciale di Salerno. Il coordinatore Luigi Cerruti ha provveduto, nei giorni scorsi, a conferire la delega di coordinatore cittadino per il territorio di Pontecagnano Faiano ad Anna De Sio, su indicazione del dirigente provinciale Daniele Butrico. “Sono onorata di aver ricevuto questo incarico, credo molto nel progetto di Noi Moderati e nell’impegno del partito sul territorio provinciale - ha dichiarato la neo coordinatrice De Sio -. Ringrazio l’onorevole Pino Bicchielli per l’importante lavoro che sta portando avanti a livello nazionale e a tutela dei nostri territorio ed è su questa strada che intendiamo proseguire anche nel rispetto dei cittadini che credono in questo progetto politico”. “Andiamo avanti con le nomine territoriali per garantire alla provincia di Salerno una presenza assidua, forte. Sono certo che Anna De Sio, con il sostegno e l’aiuto di Daniele Butrico, possa fare un buon lavoro a tutela della comunità di Pontecagnano Faiano”, ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.