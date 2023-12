Allarme furti a Cava de' Tirreni: "Si convochi Commissione Mobilità e Sicurezza" La richiesta dei consiglieri comunali Vincenzo Passa, Marcello Murolo e Raffaele Giordano

"L’emergenza furti in città si aggrava sempre di più soprattutto in frazioni quali “Santa Lucia, Sant’Anna, Petrellosa, San Giuseppe al Pennino e San Martino. L’amministrazione può e deve intervenire, facendo scendere in campo più uomini della polizia locale e coadiuvando in maniera più mirata le Forze dell’Ordine presenti in città”.

I dettagli



A chiederlo sono i consiglieri comunali di Siamo Cavesi Vincenzo Passa, Marcello Murolo e Raffaele Giordano ed il coordinatore dello stesso movimento Vincenzo Lamberti, i quali sottolineano che “da qualche settimana i furti avvengono a tutte le ore e soprattutto il pomeriggio” e aggiungono: “Questo suggerirebbe un cambio di azione rispetto al passato e all’immaginario comune di furti notturni”.



Gli esponenti di Siamo Cavesi, tra le iniziative da mettere in campo, chiedono la convocazione della commissione Mobilità e Sicurezza “per analizzare la situazione ed identificare le azioni da compiere” ed anche di relazionare al Prefetto per la messa in campo di un maggior numero di uomini. Tali iniziative si rendono tanto più urgenti perché proprio nel periodo delle festività natalizie sale il numero di furti.