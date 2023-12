Cattolici, ebrei, ortodossi, sikh e musulmani: tutti insieme per il Natale Incontro interreligioso con i rappresentanti delle fedi religiose presenti sul territorio

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Battipaglia ha ospitato un incontro interreligioso, in occasione dell scambio di auguri per il Natale, alla presenza della sindaca Francese, dell’arcivescovo Andrea Bellandi, e dei rappresentanti delle diverse confessioni religiose presenti sul nostro territorio.

Questo significativo evento ha visto la partecipazione di membri delle comunità Musulmana, Sikh, Bahai, Evangelica e Ortodossa, dimostrando la forza e la bellezza dell’unità nella diversità. Insieme, attorno alla stessa tavola, hanno condiviso gli auguri in un periodo di festa così sentito come quello del Natale, sottolineando l’importanza del dialogo e della comprensione reciproca.

"Un momento particolarmente sentito, arricchito dalle donne del Corso d’Italiano #ParolaalleDonne, attivo al Comune dallo scorso ottobre in sinergia con le Acli provinciali di Salerno, che con grande entusiasmo, hanno preparato piatti tipici dei propri paesi di origine, offrendo un assaggio della loro cultura attraverso dolci e pietanze prelibate. Questo gesto di condivisione culinaria non solo ha deliziato i palati, ma ha anche rappresentato un ponte culturale, unendo le persone attraverso il linguaggio universale del cibo - si legge nella nota dell'Ente -. Il Comune di Battipaglia è orgoglioso di promuovere tali iniziative che incoraggiano il dialogo interreligioso e interculturale, rafforzando i legami nella nostra comunità. Eventi come questo non sono solo un’occasione per festeggiare insieme, ma anche un potente promemoria dell’importanza della coesistenza pacifica e del rispetto delle diverse identità che arricchiscono il tessuto della nostra città, contribuendo attivamente alla costruzione di una comunità sempre più inclusiva, aperta e dialogante".