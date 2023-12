Vietri sul Mare: mercoledì 27 dicembre "La Musica incontra la Ceramica" Continuano gli appuntamenti ad ingresso libero

Continuano gli appuntamenti ad ingresso libero con i concerti del progetto "La Musica incontra la Ceramica", ideato dal Maestro Luigi Avallone per l'amministrazione comunale di Vietri sul Mare, guidata dal sindaco Giovanni De Simone. Domani, mercoledì 27 dicembre, sarà la Chiesa Santa Margherita di Antiochia ad Albori ad ospitare il concerto de "I Musicastoria", grandi interpreti della canzone popolare. La folk band è composta da Angelo Santucci (voce e percussioni), Francesco Granozi (chitarre e cori), Pietro Pisano (basso, zampogna e cori), Raffaella Coppola (tamburi a cornice, danze e cori), Ciro Marraffa (mandolino, chitarra battente e cori); ospite della serata Fiorenza Calogero (voce femminile). Il progetto "La Musica incontra la Ceramica", legato anche alla valorizzazione della ceramica vietrese, ha visto il Delegato alla Ceramica del comune, Daniele Benincasa, impegnarsi per far realizzare a numerosi ceramisti - Pasquale Liguori, Lucio Ronca, Fabio Mosca, Francesco Raimondi, Salvatore Autuori, Anna Rita Cassetta, Tamara Rossetti, Enza D'Arienzo, Antonio D'Acunto, Benvenuto Apicella, Klàus, Giuseppe Bisogno, Tiziano Massimino e Roberta Pellegrino – le riggiole della Natività, piastrelle di ceramica 40x40 ispirate al Natale, donate alle chiese che ospitano i concerti, che hanno tutti inizio alle 19.30.