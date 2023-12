Manutenzione nelle scuole di Scafati: interventi durante il periodo di Natale Lavori in corso anche al Parco Giochi della pista ciclabile, il sindaco: "Pronto per fine gennaio"

Manutenzione e interventi in corso nelle scuole di Scafati. Il sindaco Pasquale Aliberti ha informato la cittadinanza che si sta procedendo a risolvere alcuni problemi riscontrati e segnalati negli istituti cittadini, approfittando del periodo natalizio e quindi dello stop alle lezioni.

"Facciamo tutto quello che è nelle nostre competenze e possibilità per restituire aule migliori ai ragazzi al ritorno dalle vacanze natalizie", ha commentato il primo cittadino.

Interventi sono in corso anche al parco giochi della pista ciclabile. La fascia tricolore ha assicurato che lo spazio sarà pronto per fine gennaio: "Mancano ancora le giostrine, gli arredi e si sta concludendo la prevista area di sgambamento per cani…La politica dei fatti, quella che grazie ad una grande squadra fa rivivere opere pubbliche abbandonate che questa amministrazione, invece, recupera e restituisce ai cittadini", le parole del sindaco Aliberti.