Un anno e mezzo di governo, il primo bilancio del sindaco di Agropoli Mutalipassi: 18 mesi intensi, la sfida è rendere la città sempre più vivibile

Dicembre è tempo di bilanci, il momento per guardarsi indietro e fare un resoconto di quanto realizzato e di quanto programmato. Sono trascorsi circa 18 mesi da quando il sindaco Roberto Mutalipassi, con la sua squadra di governo cittadino, è alla guida della città di Agropoli. Tante sono le azioni portate avanti, dalle opere pubbliche passando per la sicurezza, il personale, il decoro, l’edilizia scolastica e tanto altro ancora. Diverse le opere e le azioni avviate, alcune delle quali portate a termine, numerose quelle programmate, con un investimento di svariati milioni di euro, in parte provenienti da fondi di enti sovracomunali. E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di palazzo di città.

"Tra quelle di maggiore rilevanza non si possono non ricordare: la riqualificazione e messa in sicurezza di via Pisacane, la riqualificazione e adeguamento del Parco “L. Bonifacio” in via Taverne, la realizzazione di marciapiedi in località Mattine, via Gregorio e via Chili, il nuovo parcheggio in via “Selvi”, la palazzina polifunzionale tra via Taverne e viale Lombardia, l’implementazione del sistema di videosorveglianza, l’eliminazione dei cumuli di posidonia spiaggiata che ha restituito alla libera fruibilità la spiaggia del lido Azzurro dopo diversi anni. E ancora: l’attivazione del servizio Scuolabus e navette serali, il restauro del Castello Angioino Aragonese, ultimazione dell’iter per la costruzione del commissariato di Polizia di Stato e della nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri con contrazione mutui; adeguamento della pubblica illuminazione a led presso il porto e il centro cittadino e inizio realizzazione presso il lungomare San Marco, l’approvazione del regolamento dehors, l’aggiudicazione del concorso di progettazione del nuovo waterfront (lungomare San Marco), la riqualificazione di viale Carmine Rossi. Si sta lavorando per arginare la problematica del randagismo", fanno sapere dal municipio agropolese.

«E’ stato un anno e mezzo intenso – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – durante il quale non ci siamo risparmiati, cercando di non perdere un attimo di tempo. La parola d’ordine, fin dalla presentazione del programma elettorale a giugno 2022, che ha alimentato giorno dopo giorno la nostra opera, è stata “servizi”. Il proposito mio e del resto dell’amministrazione che mi onoro di rappresentare è quello di rendere la città più vivibile, accogliente e ricca di servizi utili a renderla più moderna e a misura di cittadino. Un lavoro costante andato avanti grazie ad una squadra coesa e laboriosa che ha potuto contare su una macchina gestionale sempre al passo. E mentre le opere pubbliche avviate vanno a completare quel disegno di città efficiente e in grado di dare le risposte concrete al cittadino, abbiamo dato spazio alla sicurezza, alla cultura, al sociale, al turismo e gettato le basi per risollevare le sorti del commercio, per gli esercizi di vicinato in particolare, che in maniera diffusa ad Agropoli come in altre parti di Italia soffre nella sfida con l’e-commerce. Abbiamo rafforzato il personale dipendente assumendo nuove forze fresche, grazie all’espletamento di concorsi che da decenni non venivano svolti. Anche gli eventi hanno rappresentato e rappresenteranno un volàno per creare momenti utili ad attrarre visitatori ed ospiti. Abbiamo cercato di prestare attenzione ad ogni settore. Il lavoro da fare è ancora tanto e noi ci metteremo tutto l’impegno possibile anche per il prosieguo, nel solo unico fine di fare il bene della nostra città», le parole del sindaco cilentano.