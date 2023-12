Chiuso tratto della Cilentana, le preoccupazioni della Fenailp Turismo Appello del presidente Sansiviero: Risolvere il problema e riaprire al più presto l'arteria stradale

La Fenailp Turismo, rappresentante delle associazioni turistiche del Cilento, esprime profonda preoccupazione in merito alla chiusura del tratto della strada Cilentana tra l’uscita di Vallo della Lucania e Massicelle, annunciata recentemente. Di fronte a tale situazione critica, il Presidente della Fenailp Turismo, Marco Sansiviero, ha rilasciato dichiarazioni sottolineando l'urgenza di un'azione congiunta.

"Abbiamo inviato questa mattina una nota alle istituzioni competenti, invitando l’Anas, la Prefettura di Salerno, la Regione Campania e la Provincia di Salerno a costituire un tavolo tecnico operativo. L'obiettivo è accelerare le fasi necessarie per risolvere il problema e riaprire al più presto l'arteria stradale."

La Fenailp Turismo evidenzia le ripercussioni economiche e turistiche significative della chiusura della strada, con gravi conseguenze per le attività commerciali locali e il flusso turistico.

"La collaborazione tra istituzioni e operatori del settore è fondamentale ha dichiarato il Presidente Sansiviero, per superare le attuali criticità e mitigare gli impatti negativi sulla nostra regione e, soprattutto, evitare assolutamente di rivivere quanto accaduto nel 2014, quando rimase chiuso per anni il tratto tra Agropoli Sud e Prignano.”

Inoltre, il Presidente Sansiviero ha sottolineato i disagi per le popolazioni residenti, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo per garantire la mobilità quotidiana e ridurre le complicazioni per i residenti.

La Fenailp Turismo si impegna a cooperare attivamente con le istituzioni coinvolte per trovare soluzioni rapide e adeguate, affinché la strada Cilentana possa essere riaperta nel minor tempo possibile. La tutela del patrimonio turistico e la salvaguardia delle attività economiche locali rimangono le priorità fondamentali.

“Se non si dovesse giungere ad una rapida soluzione del problema, la chiusura della Cilentana rischierebbe davvero di vanificare i benefici tanto attesi in seguito alla imminente apertura dello scalo aeroportuale di Salerno-Pontecagnano” conclude il Presidente Sansiviero.