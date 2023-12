Servizio civile, opportunità per 45 giovani di Agropoli Finanziati i tre progetti presentati dal Comune: ecco le modalità per candidarsi

Tre nuovi progetti del Servizio civile universale, candidati a finanziamento dal Comune di Agropoli, sono stati ritenuti idonei da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili. Si tratta di “Cilento green tourism II” (25 volontari), teso a potenziare la rete informativa turistica e promuovere una strategia di valorizzazione del territorio nel nome di un turismo sostenibile, esperienziale e locale, capace di generare benefici economici, sociali e culturali su scala locale e, in ricaduta, regionale e nazionale; “Crescendo” (15 volontari), per assistenza minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale. Infine, “Abili di cuore” (5 volontari) per l’assistenza a persone con disabilità.

I giovani interessati a presentare domanda di partecipazione alla selezione, possono consultare i requisiti e le modalità di partecipazione su: www.serviziocivile.gov.it; www.amesci.org. La data di scadenza per presentare le adesioni è fissata al prossimo 15 febbraio 2024 alle ore 14.00. Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL, occorre essere riconosciuto dal sistema attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”. Sul sito dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le informazioni necessarie per richiedere lo SPID. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli è disponibile per eventuali chiarimenti, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00). E’ possibile, in alternativa, contattare i numeri 0974.827427/0974.827467 oppure inviare una mail a serviziocivile@comune.agropoli.sa.it.

«Prosegue il percorso virtuoso del Comune di Agropoli che si è visto finanziare tre nuovi progetti di Servizio civile universale – dichiarano il sindaco Roberto Mutalipassi e il vicesindaco nonché assessore alle politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo – in ambito turistico e sociale. Ci sarà l’opportunità per 45 giovani di mettersi in gioco e provare una bella esperienza formativa».