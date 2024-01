Angri, 30mila visitatori al Castello Doria per il "Magic Castle" Per la prima volta riflettori accesi sul monumento storico della città doriana

Il sorriso dei bambini e l’ammirazione degli adulti rappresentano la riconoscenza più importante che il “Magic Castle” ha ottenuto nell’arco delle diverse settimane che hanno visto il Castello Doria diventare fulcro della magia del Natale nella città di Angri. I riflettori si sono accesi per la prima volta sul principale monumento storico della città che si è trasformato per accogliere giochi, animazione, spettacoli e sale a tema attraversate dai bambini con l’incanto e la meraviglia di vivere il periodo più bello dell’anno.

Trentamila visitatori, cinquemila alunni, scuole provenienti dalla nostra regione ma anche da Umbria, Lazio e Basilicata, hanno visitato la dimora che in passato ha ospitato la dinastia dei Doria e per l’occasione diventata luogo di affascinante magia e di incontro. Tanti gli spettacoli che hanno coinvolto gruppi e associazioni della città doriana ponendo al centro delle attività il Castello Doria che per diverse settimane ha fatto vivere momenti di intensa emozione e rinnovata bellezza.