Pontecagnano Faiano: il comune incassa 7 milioni di euro per l’I.C. Picentia 27.500.000 investiti e da investire in edilizia scolastica dal 2018 al 2026

A poche ore dall’inizio del 2024, il Comune incassa un primo e significativo finanziamento per l’istruzione.

Nell’ambito dei progetti regionali di edilizia scolastica, ovvero all’interno di “Scuola Viva in cantiere”, l’ente rappresentato da Giuseppe Lanzara è pronto ad incassare la cifra di 7.634.214,13 (di cui 1.500.000 con fondi GSE e 6.134.214,13 con fondi

regionali) per l'adeguamento sismico e l'efficientamento

energetico del plesso scolastico media Picentia.

Con decreto n°1852 della Regione Campania, emesso in data 29/12/2023, è stata infatti confermata l’approvazione del progetto, che è risultato primo in graduatoria a livello provinciale e

quarto a livello regionale.

Un traguardo notevole, che premia il lavoro intenso e meticoloso del Settore Lavori Pubblici, che lo scorso 27 novembre presentò la dovuta istanza per l’ottenimento dell’importo.

"Il nuovo finanziamento, ottenuto grazie al lavoro instancabile dell'amministrazione comunale, segna un passo importante nella direzione della sicurezza dei nostri edifici scolastici e della sostenibilità ambientale, legando ancor più la Picentia al suo territorio", ha affermato la Dirigente Scolastica Ginevra De Majo.

"Un nuovo anno all'insegna del primo importante successo, questa volta per il plesso della scuola media Picentia; profonda ammirazione per il

Settore Lavori Pubblici che con una nuova guida ed una nuova organizzazione ha dato il primo segnale di efficienza e competenza, presentando un progetto che è primo a livello provinciale e quarto a livello regionale; avanti così, prestando sempre massima attenzione e dando costante priorità al patrimonio immobiliare scolastico del nostro territorio", ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica.

“Ci giunge una notizia più che positiva: in temi rapidi e guadagnando un posizionamento importante all’interno della lista dei richiedenti, abbiamo ottenuto una cifra fondamentale per la modernizzazione e la sicurezza di un plesso centrale, cui abbiamo riservato sempre la massima vicinanza e collaborazione. Grazie a questo intervento, che prevede il miglioramento sismico) e l’efficientamento energetico,, riusciremo a garantire maggiore sicurezza a studenti e dipendenti di questo Istituto. Ringrazio fin da ora l’Assessore Raffale Sica per l’importante traguardo raggiunto, la dirigente scolastica Ginevra De Majo per l’immancabile supporto e quanti contribuiranno a trasformare le idee in azioni concrete, a vantaggio della comunità. Parlando con i numeri alla mano, abbiamo investito in edilizia scolastica più di quanto abbiano fatto negli ultimi 30 anni: da giugno 2018 ed entro giugno 2026 investiremo 27.500.000 euro in opere pubbliche intervenendo su strutture fatiscenti, obsolete, ammodernate o costruite ex novo. Il 2024 si apre con un raccolto importante che ci ha visti seminare in questi anni con costanza e giudizio per dare risposte certe ai nostri concittadini”, ha aggiunto il Sindaco Giuseppe Lanzara.