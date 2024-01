Montecorvino Rovella: lavori di riqualificazione alla scuola di Corso Umberto Sopralluogo dell'amministrazione

Sopralluogo dell’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella nella scuola d’infanzia di Corso Umberto, presso la quale sono in corso una serie di lavori finalizzati alla riqualificazione ed alla messa in sicurezza della struttura.



Nello specifico, nelle scorse settimane sono stati affidati i lavori di realizzazione della mensa e della manutenzione strutturale straordinaria degli esterni. A ciò si aggiungono l’intervento di valutazione della sicurezza e la realizzazione di nuovi spazi interni e servizi più funzionali.



«Fare in modo che gli alunni del nostro territorio frequentino scuole sicure e sostenibili è un obiettivo che ci siamo posti sin dal nostro insediamento» affermano il sindaco, Martino D’Onofrio, e l’assessore all’Edilizia Scolastica, Stefania Quaranta. «Le scuole – aggiungono - sono il fulcro della formazione futura e, pertanto, devono essere luoghi dove la sicurezza e il benessere degli studenti siano prioritari. Investiamo in edifici scolastici che garantiscano un ambiente di apprendimento non solo sicuro ma anche in armonia con il nostro impegno verso un futuro sostenibile».