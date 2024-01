Olevano sul Tusciano: Istituto comprensivo, l’autonomia è salva Il sindaco: "L'emigrazione verso altri comuni preoccupa"

La Regione Campania ha deliberato, nei giorni scorsi, l’organizzazione della rete scolastica per l’anno 2024/2025. L’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano ha conservato l’autonomia scolastica, ma non può dirsi del tutto al sicuro per gli anni a venire.

L’emigrazione verso istituzione scolastiche dei Comuni viciniori, molto intensa negli ultimi anni, potrebbe incidere sul mantenimento di detta autonomia. Perderla significa vanificare l’impegno profuso negli anni Settanta per dare l’indipendenza scolastica a Olevano sul Tusciano.

“Invertire la rotta, questo deve essere l’impegno di tutti – dice il Sindaco Michele Ciliberti – L’aumento dell’emigrazione scolastica non ha fatto crescere il numero degli alunni iscritti a Olevano, favorendo però altre scuole, di fuori paese, che hanno migliorato le loro statistiche. È giunto il tempo di dare una frenata a questa tendenza che potrebbe portarci a perdere l’Autonomia, ancor prima dei nuovi limiti stabiliti dal Ministero. Anche se il Comune non può entrare nelle decisioni dell’istituzione scolastica, attiverà ogni iniziativa possibile, di quelle di cui ha facoltà, per non perdere l’Autonomia della nostra scuola”.

Sabato 13 gennaio c.a., dalle ore 10:15 alle ore 12:15, l’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, guidato dalla dirigente Viviana Mangano, ha organizzato la manifestazione “Open Day” con “Lezioni a porte aperte”. È un’occasione per visitare la nostra scuola e prendere coscienza dell’offerta formativa. Nella palestra della scuola Secondaria di Ariano gli alunni svolgeranno una partita a scacchi viventi, ma sarà possibile visitare pure gli altri plessi (Infanzia e Primaria di Ariano e Monticelli).