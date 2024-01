Pontecagnano Faiano: selezione di giovani per il servizio civile Il sindaco: "Offriamo nuove opportunità a ragazzi e ragazze"

Il Comune di Pontecagnano Faiano offre una nuova opportunità ai giovani del territorio.

Anche quest’anno ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 ed i 28 anni potranno aderire al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in programmi di intervento di Servizio Civile Universale.

Nome del progetto cui possono candidarsi è Giovani verso il Futuro, ovvero una serie di attività volte ad implementare il dialogo tra la Pubblica Amministrazione e le nuove generazioni affinchè si rendano protagoniste di cambiamenti positivi, rafforzando il proprio ruolo di attori partecipi della società in cui sono inseriti.

Gli ammessi, in numero di venti, agiranno nell’ambito dell’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale e sociale.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), lo strumento informatico predisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. L’ultima data ultima per proporre la propria candidatura è il 15 febbraio, alle ore 14:00.

“Diamo seguito a questa iniziativa intrapresa diversi anni orsono perché si muove su due binari: da un lato valorizza le nuove generazioni, dall’altro potenzia i servizi resi dall’ente alla città. Già da tempo abbiamo sperimentato il senso ed il valore di questa opportunità e la accogliamo con grande entusiasmo, auspicando possa nuovamente rivelarsi strumento essenziale per realizzare piccoli e grandi progetti a Pontecagnano Faiano”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Giovanili Dario Vaccaro.

“Giovani verso il Futuro è un investimento importante dal punto di vista della crescita personale e collettiva; è un percorso fondamentale che lancia nuovi stimoli a questa comunità in ordine ai temi della educazione, della promozione culturale e valoriale. Insomma, confidiamo in questo progetto ed auspichiamo possa determinare risultati significativi sul territorio. Accogliere ed includere nuove risorse è essenziale per lavorare insieme su programmi di intervento che mettano la città in condizione di vivere esperienze nel capo dello sport, del turismo e di tutte quelle attività che rendono una realtà più equa e più viva”, ha affermato il Sindaco Giuseppe Lanzara.