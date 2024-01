Cilentana, sottosegretario Ferrante: obiettivo il ripristino prima di Pasqua In corso attività propedeutiche all'avvio dei lavori entro la prossima settimana

A seguito dell’interessamento del sottosegretario al MIT Tullio Ferrante ed a valle delle necessarie attività tecniche di approfondimento eseguite da ANAS nei giorni scorsi, è stata ultimata la progettazione esecutiva dell’intervento di ripristino sul viadotto ‘Acquarulo’ lungo la SS18VAR “Cilentana”, chiuso per motivi di sicurezza lo scorso dicembre.

Sono dunque in corso le attività propedeutiche all’avvio dei lavori previsti entro la prossima settimana, con l’obiettivo di ripristinare il collegamento prima di Pasqua.

“Consapevole di quanto quell’arteria – ha dichiarato il Sottosegretario al MIT Ferrante – sia vitale per i collegamenti delle comunità cilentane e dei disagi conseguenti alla chiusura precauzionale del viadotto, ho inteso prontamente attivarmi con le competenti strutture ANAS per rimarcare l’esigenza indifferibile di trovare una rapida soluzione tecnica alla problematica. La sicurezza delle infrastrutture rappresenta un valore inderogabile, al pari della necessità di garantire i collegamenti essenziali alle comunità interessate. Nel rispetto dei tempi tecnici minimi necessari alla definizione delle soluzioni da adottare, e in vista della cantierizzazione degli interventi, ho voluto programmare un mio sopralluogo sul sito per il prossimo 19 gennaio, per mantenere alta l’attenzione sulla questione e garantire tempi celeri e certi al ripristino della viabilità su questo strategico collegamento .”