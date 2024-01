Ponte Caiazzano, Santoro e Trotta (Lega): "Velocizzare subito i lavori" Incontro in Provincia per conoscere lo stato di avanzamento del progetto

Al fianco delle esigenze dei cittadini, esausti da ormai tempo immemore per le problematiche relative alla chiusura del Ponte Caiazzano che ha creato enormi ripercussioni anche dal punto di vista economico, ma anche tanti disagi legati alla viabilità del territorio. Il consigliere Dante Santoro, in tandem con Rosario Trotta, è sceso in campo per dare una decisa sterzata sulla querelle lavori: "Ho accompagnato in Provincia a Palazzo Sant'Agostino con il commissario Lega di Sassano, Rosario Trotta una delegazione di residenti di Sassano e Padula coinvolti dall'annosa vicenda del Ponte Caiazzano che congiunge il Comune di Sassano e Padula - spiega Santoro -. Dagli uffici competenti abbiamo avuto aggiornamenti su avvio lavori e conseguenze per i proprietari dei terreni limitrofi. Il nostro fiato sul collo per la vicenda sarà incessante fino alla fine dei lavori a tutela dei cittadini e dei servizi di cui necessitano come da loro diritti e doveri".