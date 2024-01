Fos di Battipaglia: solidarietà ai lavoratori da Rifondazione Comunista "Le ultime vittime della progressiva scarnificazione di uno dei maggiori poli industriali del Sud"

Rifondazione Comunista esprime solidarietà nei confronti dei circa 300 lavoratori dello stabilimento industriale FOS di Battipaglia che da mesi sono in cassaintegrazione.

"Gli operai della FOS sono solo le ultime vittime annunciate della progressiva scarnificazione di uno dei maggiori poli industriali del Mezzogiorno d'Italia, perché purtroppo sono ormai migliaia i posti di lavoro persi in pochi anni a causa della chiusura di tutte le fabbriche storiche del territorio. A dirlo Angelo Minelli circolo di Rifondazione Comunista, Battipaglia che continua: "Ad essere messi alle strette, in questo come in molti altri casi, sono i lavoratori di uno stabilimento all'avanguardia, la cui produzione di fibra ottica primeggia per qualità a livello mondiale.

Tuttavia questo aspetto perde ogni valore dinanzi alle spietate regole del mercato globale, orientate all'estremo abbattimento dei costi a discapito dei lavoratori e dei loro diritti, per non parlare della qualità del prodotto finale.

Non possiamo voltarci dall'altra parte, non possiamo essere indifferenti, facciamo appello alle istituzioni locali e nazionali per la difesa dei posti di lavoro di uomini e donne del territorio, schiacciati dalle disumane leggi meccanicistiche del mercato e del capitalismo" conclude Minelli.