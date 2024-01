Battipaglia, scossone in Comune: si dimette l'assessore Mirra L'ex esponente della giunta assicura: "Scelta concordata con la sindaca"

Un altro cambio nella giunta del Comune di Battipaglia: nelle scorse ore, infatti, l'assessore Egidio Mirra ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con un lettera indirizzata alla sindaca Cecilia Francese.

"È una scelta concordata con la sindaca - dice Mirra-. Il mio impegno politico continuerà con altre funzioni al fianco della prima cittadina e di questa maggioranza".

Mirra rimarca poi la sua scelta di restare al fianco dell'amministrazione. "Le mie dimissioni - scrive ancora -, non rappresentano una interruzione del mio impegno politico che proseguirà in altre forme e modalità. L'impegno assunto in campagna elettorale di realizzare il programma di questa amministrazione rappresenta ancora per me l'obiettivo prioritario da perseguire".