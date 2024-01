Campagna, ruba una carta prepagata in una borsa e preleva denaro: ai domiciliari In azione i carabinieri

I carabinieri della stazione di Campagna hanno posto agli arresti domiciliari, così come disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, C.M., queste le sue iniziali. L'uomo è accusato di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Per l'accusa l'indagato, nel novembre del 2023, appropriandosi della carta prepagata da una borsa in auto parcheggiata, avrebbe eseguito dei prelievi in modo illecito per alcune centinaia di euro.