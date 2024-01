Agropoli: via alle istanze per il servizio micronido comunale Possono presentare domanda i genitori di minori di età compresa tra i 12 e i 36 mesi

Al via le adesioni per la fruizione del nuovo servizio di micronido comunale per l’anno 2024 ad Agropoli. Sarà svolto a cura dell’Agropoli Cilento Servizi all’interno del plesso della scuola per l’infanzia del Primo Circolo didattico, con ingresso da Piazza della Repubblica. Il servizio sarà assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Si aggiunge a quello già attivo presso la scuola “Mozzillo” sita in piazza Mediterraneo e gestito a cura del Piano di zona S/8, il quale a breve attiverà un ulteriore servizio simile presso l’oratorio Santa Maria delle Grazie. Quindi, quando andranno a regime, saranno in tutto tre i servizi micronido attivi in città.

Possono presentare domanda i genitori di minori di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. I moduli sono disponibili sul sito web istituzionale www.comune.agropoli.sa.it oppure presso l’ufficio Servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12,30. Le istanze dovranno pervenire all’ente entro le ore 12 del 12 febbraio 2024 a mezzo pec oppure a mano presso il protocollo dell’ente.

Si tratta di un potenziamento dell’attuale servizio, di notevole importanza in quanto ha natura educativa e sociale. Esso garantisce l'accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

«L'Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi - ha tra gli obiettivi caratterizzanti la propria azione politica quello di incrementare il sistema educativo per la Prima lnfanzia, in special modo la fascia d’età da 12 a 36 mesi, poiché non garantita dal sistema scolastico nazionale. Grazie ai fondi ottenuti dal Ministero andiamo ad implementare il servizio micronido che verrà svolto nel plesso comunale dell’ex asilo delle suore, con spazi appositamente predisposti grazie a lavori di manutenzione sia interni che esterni all’edificio. Questo in attesa di avere il programmato asilo nido che sorgerà su via del Piaggese».

«L’asilo nido – afferma il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo - quale servizio socio-educativo, costituisce una realtà fondamentale volta alla formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, costituendo, al contempo, un valido supporto alle famiglie. A breve quindi ci saranno altri bambini che potranno usufruire di un servizio ulteriore, in aggiunta a quello già attivo da anni nel plesso della scuola Mozzillo e tanto apprezzato».