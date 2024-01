Nocera Superiore: welfare locale, istanza per accedere al banco alimentare Novità: la digitalizzazione sia della fase di presentazione che della modalità di ritiro del pacco

Anche per il 2024 si apre la finestra per l’accesso al Banco Alimentare, con una novità: la digitalizzazione sia della fase di presentazione delle istanze che la modalità successiva di ritiro del pacco.

Per i cittadini che dovessero riscontrare difficoltà nell’accreditamento, l’Amministrazione comunale ha voluto, in ogni caso, mantenere in vita un momento ‘analogico’ disponendo che l’Ufficio Sociale dia pieno supporto informativo agli utenti.

Il link della piattaforma attraverso la quale inoltrare l’istanza e la documentazione da compilare ed allegare sono consultabili dal sito istituzionale del Comune.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta è l’11 febbraio.

«Con il processo di digitalizzazione dei servizi, in atto già da tempo e che da quest’anno ha riguardato anche il Banco Alimentare, abbiamo ritenuto, tuttavia, di non escludere il rapporto cittadino-Comune nel suo momento di accoglienza e trasferimento delle informazioni», sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano.

Negli ultimi anni gli sforzi dell’Amministrazione sul fronte del welfare locale si sono tradotti in un aumento della platea dei beneficiari del banco alimentare, incrementata da 300 a 350 unità.