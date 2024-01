Prysmian Battipaglia, Bilotti: "Soddisfatta per l'ok a incontro" "Avevo chiesto al ministro di convocare urgentemente un tavolo di discussione"

"Soddisfatta che la richiesta di un incontro al ministero con azienda, parti sociali e lavoratori sia stato accolta". È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti, che nei giorni scorsi ha presentato un'interrogazione al ministro Urso sulla questione Prysmian Fos alla luce della proroga della cassa integrazione per i lavoratori. Nell'istanza la senatrice ha chiesto un intervento governativo per salvaguardare i posti di lavoro ed un tavolo tecnico, sollevando il problema della mancanza di specifiche qualitative nei bandi pubblici italiani per la fibra ottica, a differenza di altri Paesi dell'UE che tutelano la qualità e la sicurezza delle reti".



"Avevo chiesto al ministro – spiega la senatrice - di convocare urgentemente un tavolo di discussione con l'azienda, le sigle sindacali e i sindaci dei territori coinvolti, per discutere un piano di rilancio industriale per lo stabilimento di Battipaglia. Cosa che è avvenuta e della quale sono contenta. Ora però bisogna affrontare le problematiche concrete, relative in primis alle azioni da adottare per includere specifiche qualitative riguardo la tipologia di fibra ottica nei bandi pubblici, in linea con le norme europee e nazionali”. “L'obiettivo – conclude Bilotti - è stimolare un intervento governativo per salvaguardare i posti di lavoro e l'expertise tecnologica italiana nel settore della fibra ottica, assicurando l'adozione di standard qualitativi elevati nelle infrastrutture di telecomunicazione italiane, cruciali per la sicurezza e l'efficienza della rete digitale nazionale”.