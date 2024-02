Pellezzano: al via domande sostegno mobilità scolastica disabili Tutto pronto per l'inoltro delle richieste

Tutto pronto a Pellezzano per l’inoltro delle domande finalizzate ad ottenere il contributo per il sostegno alla mobilità degli alunni disabili, in riferimento alla vigente normativa in materia che prevede, da parte del Ministero dell’Interno, la destinazione ai Comuni di una quota del Fondo di solidarietà comunale ai fini dell’incremento, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), del numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

“E’ una importante risorsa di sostegno a favore dei nuclei familiari dove sono presenti bambini disabili – ha specificato il Sindaco Francesco Morra – il nostro Ente pone sempre particolare attenzione nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie protette per favorire sempre più la diffusione di una politica di inclusione in grado di rendere partecipi tutti, indistintamente, a qualsiasi tipo di attività di carattere sociale, soprattutto di natura didattico-formativa promossa dalle istituzioni scolastiche”.

“Mi preme ringraziare l’Assessore alle Politiche Sociali, Annalaura Villari – ha sottolineato il Primo Cittadino – che ha seguito da vicino l’intera procedura per ottenere questo importante finanziamento. All’Assessore va il mio plauso e quello dell’intera Amministrazione Comunale per l’impegno messo in campo a favore delle categorie protette e di tutti i bisognosi”.

A tal proposito, il Comune di Pellezzano, ha disposto un avviso rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale di cui fanno parte bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per portare a conoscenza della possibilità di accedere ai contributi per il sostegno alla mobilità sopra richiamati.

I requisiti per la concessione dei contributi per il sostegno alla mobilità degli alunni disabili sono i seguenti:

essere residente nel Comune di Pellezzano;

l’alunno per il quale si richiede il contributo deve essere in possesso di certificazione di disabilità con verbale di accertamento ex Legge 104/1992, art. 3 comma 1-3, in corso di validità;

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 29/02/2024, attraverso la seguente modalità: consegna a mano presso l'ufficio URP, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il lunedì e il giovedì. Eventuali richieste di informazioni/delucidazioni potranno essere fornite, rivolgendosi all'utenza telefonica dell'URP 089568730 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali.

Per la presentazione della domanda occorre utilizzare esclusivamente il modulo di domanda/autodichiarazione disponibile presso l'URP e online sul sito istituzionale dell’Ente, che dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti.