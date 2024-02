Baronissi, Malan: "Forza Italia sarà in campo per le elezioni Amministrative" Il neo commissario cittadino: "Valiante non ha tenuto unita la maggioranza, il Pd ha già perso"

"Sono grato per la mia nomina a commissario cittadino di Forza Italia a Baronissi". Lo dichiara il neo commissario cittadino di Forza Italia a Baronissi, l'avvocato Sarel Malan che in mattinata ha ricevuto l'incarico. "Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare per la fiducia accordata il coordinatore provinciale del partito, Roberto Celano. La città di Baronissi mi è molto cara: qui ho avuto modo di impegnarmi e conseguire importante esperienze sia di natura professionale che politica. Nel tempo ho coltivato rapporti ed amicizie che saranno un punto di riferimento per questa nuova esperienza. Il mio compito è arduo, ed è quello di ricercare e mettere insieme tutte quelle anime legate ai mondi liberale e socialdemocratico di cui Forza Italia, ieri come oggi, è il naturale punto di riferimento", ha aggiunto Malan. "Secondo obiettivo, non meno importante visto la prossima scadenza elettorale è quello di cercare di costruire un gruppo che abbia voglia e capacità di mettersi in gioco per la sfida delle prossime elezioni amministrative. La situazione attuale è favorevole al nostro partito; ci troviamo dinanzi ad un sindaco che per l’ennesima volta ha dimostrato di non saper tenere insieme la propria maggioranza: una sconfitta personale per Valiante ed in particolare per il PD. Siamo in campo in vista delle amministrative di giugno: già dalla giornata di domani ho in programma diversi incontri con amiche ed amici del territorio con i quali condividerò questo stimolante percorso politico".