Agropoli avrà il suo commissariato di polizia: pubblicato il bando di gara Investimento da 2 milioni e mezzo: ospiterà circa 40 agenti per il presidio del territorio

E’ stata pubblicata la procedura di gara per la realizzazione del commissariato di polizia ad Agropoli. La spesa complessiva prevista è pari a 2,5 milioni di euro finanziati con mutuo contratto presso Cassa Depositi e Prestiti.

Il progetto per il commissariato è stato realizzato a cura dell’ufficio tecnico comunale. La struttura, collocata su un lotto di terreno di 3.100 mq, sarà predisposta su due livelli, per complessivi 1.600 metri quadrati. Ospiterà circa 40 agenti e nascerà nei pressi di via Fiamme gialle, a pochi passi dalla sede della compagnia della guardia di finanza.

«Pubblicato il bando di gara per realizzare il commissariato di polizia nella nostra città. Un momento storico per Agropoli che, salvo imprevisti, nel giro di poco più di un anno sarà dotata di un nuovo presidio di sicurezza. Un iter che finalmente arriva a compimento, una notizia molto attesa dall’intera cittadinanza. L’attivazione del commissariato imprimerà una maggiore percezione di sicurezza in città. A breve si procederà all’approvazione del progetto esecutivo e quindi all’indizione della gara di appalto anche per la nuova sede della compagnia carabinieri di Agropoli. Questo ad ulteriore dimostrazione di quanto il tema della sicurezza sia prioritario per questa amministrazione» commentano all’unisono il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Pnrr, sviluppo economico e visione territoriale Emidio Cianciola.