Perdita d'acqua nella frazione di Episcopio a Sarno, sopralluogo sul posto E' intervenuta la consigliera Robustelli

Il consigliere di Distretto Sarnese-Vesuviano, Anna Robustelli, ha sollecitato con urgenza la risoluzione della problematica della periodica perdita d'acqua dall'impianto idrico di distribuzione all'interno delle palazzine Acer situate in via Casamonica, nella frazione Episcopio. La Robustelli questa mattina è intervenuta sul posto con i tecnici per capire personalmente il problema e trovare soluzioni per risolverlo.

Il consigliere aveva già anticipato la richiesta e ora, al fine di risolvere definitivamente la problematica, ha effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici della Gori e dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale Acer. Tale sopralluogo si è rivelato fondamentale per individuare la causa della perdita d'acqua e attribuire la competenza necessaria per risolvere il problema.

“Fondamentale è stata una prima verifica da parte dei tecnici Gora, con la convocazione immediata del sopralluogo congiunto al fine di garantire la risoluzione tempestiva della situazione”, ha detto la Robustelli. “Vanno considerati sia gli effetti dello speco d'acqua, sia i disagi che i residenti e non stanno vivendo, oltre alla preoccupazione per la pubblica incolumità. La mia istanza è stata finalizzata a garantire il benessere della comunità e risolvere prontamente una situazione che sta arrecando disagi agli abitanti. Ho fiducia nella sensibilità e nella tempestività del coordinatore del Distretto nell'affrontare le problematiche che interessano la nostra comunità”.