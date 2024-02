Carnevale a Sarno. Sirica (Azione): "Importante creare sinergia" Proposta che andrebbe sicuramente implementata attraverso una sinergia con i centri viciniori

Si avvicina la data del Carnevale, ed anche a Sarno, come tutti gli anni, verrà celebrata la tradizione con gli storici carri allegorici, ed in merito a questo e ad altre idee che riguardano la cittadina ai piedi del Monte Saro, si è espresso il candidato sindaco del progetto Imagine – Azione, Vincenzo Sirica, il quale ha espresso le sue opinioni in merito alla tradizionale celebrazione.

“Per ciò che concerne l’iniziativa del Carnevale – ha detto Sirica –è una proposta che andrebbe sicuramente implementata attraverso una sinergia con i centri viciniori, al fine di ingrandire l’evento, avere più risorse da investire, e farlo diventare un episodio attrattivo, dal punto di vista turistico, anche coinvolgendo i grandi maestri che si occupano della realizzazione di carri allegorici, che potrebbero far nascere questa tradizione anche sul nostro territorio. Ogni iniziativa che vede utilizzate anche risorse pubbliche non può limitarsi a favorire un momento di intrattenimento fine a stesso ma deve creare sul lungo periodo crescita sociale ed economica diversamente si buttano solo soldi”.