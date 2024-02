Sarno. Ex mattatoio nel degrado. Sirica: "Impegno per la rivalutazione" La denuncia: "Non è possibile un simile stato di abbandono"

Un impegno che prevede il rilancio delle periferie, quello promesso dal candidato sindaco per il progetto Imagine – Azione, Vincenzo Sirica, il quale ha denunciato, a mezzo social proprio lo stato di incuria in cui versa l’ex mattatoio sito in via Acquarossa, a Sarno.

Il manto del campo da calcio risulta discontinuo, i reticolati che ne delineano il perimetro sono divelti, costituendo così un pericolo per gli eventuali utenti, i giochi, come ad esempio le altalene, mancano di materiali fondamentali, come i sedili, rendendo di fatto le giostre inutilizzabili.

Sulla questione, Sirica ha affermato che “non è possibile un simile abbandono. Il mio impegno sarà in primis per la rivalutazione delle nostre periferie, per creare tante nuove aree attrezzate per famiglie e giovani, affinché luoghi come questi diventino luoghi di aggregazione per combattere il degrado e la solitudine”.