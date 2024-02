Sarno, mercato in Piazza Marconi: "Individuare un’area nel centro cittadino" A dirlo è il candidato sindaco della civica Con Noi Vincenzo Sirica

Mercato ed attività commerciali nel centro cittadino, il candidato sindaco della civica Con Noi, Vincenzo Sirica, esprime la sua opinione in merito. Ciò che Sirica ha infatti evidenziato è che “la tenuta del mercato lungo via Matteotti rappresenta una buona opportunità commerciale che andrebbe, però, stabilizzata in un’area apposita nel centro città. La sua collocazione in uno spazio dedicato e fornito di servizi adeguati la valorizzerebbe ed apporterebbe benefici più ampi. Infine, sarebbe importante adottare iniziative anche per il commercio al dettaglio nelle attività stabili della città che una dopo l’altra stanno scomparendo. È prioritario per noi aiutare i negozianti della nostra città, in particolare quelli ubicati nel centro storico. Abbiamo diverse idee che vanno da una diminuzione consistente della Tarsu, se non ad una sua eliminazione per un determinato periodo di tempo per le nuove aperture, alla possibilità di calmierare i costi degli affitti. Personalmente sono sempre stato convinto che le attività commerciali stabili nelle nostre città oggi hanno soprattutto uno scopo sociale. In questi dieci anni purtroppo si è fatto poco o nulla per loro".